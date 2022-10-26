Прогноз Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис (27.10.2022), ставки и коэффициенты

Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис. Прогноз, ставки на матч (27.10.22)

27.10.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вехнельт/Зандкаулен , а противостоять в этом поединке будет Дункан/Уиллис.



Так как теннисный поединок Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис пройдет уже 27.10.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Вехнельт/Зандкаулен на тот момент намного сильнее, нежели Дункан/Уиллис.



Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27.10.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дункан/Уиллис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дункан/Уиллис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вехнельт/Зандкаулен

В большинстве своих выигранных поединков Вехнельт/Зандкаулен берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Вехнельт/Зандкаулен с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Вехнельт/Зандкаулен сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Вехнельт/Зандкаулен также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Дункан/Уиллис

На этом турнире Дункан/Уиллис выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дункан/Уиллис снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дункан/Уиллис чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дункан/Уиллис уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дункан/Уиллис зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Вехнельт/Зандкаулен» — «Дункан/Уиллис»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис впервые будут встречаться между собой. Если Вехнельт/Зандкаулен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дункан/Уиллис пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вехнельт/Зандкаулен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вехнельт/Зандкаулен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис 27.10.2022

Вехнельт/Зандкаулен

На данном турнире Вехнельт/Зандкаулен выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вехнельт/Зандкаулен выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вехнельт/Зандкаулен допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вехнельт/Зандкаулен особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вехнельт/Зандкаулен, это умение играть на травяных кортах.

Дункан/Уиллис

В этом сезоне Дункан/Уиллис действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Дункан/Уиллис обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Дункан/Уиллис не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Дункан/Уиллис не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Дункан/Уиллис имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вехнельт/Зандкаулен имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дункан/Уиллис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вехнельт/Зандкаулен превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дункан/Уиллис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вехнельт/Зандкаулен гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вехнельт/Зандкаулен — Дункан/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вехнельт/Зандкаулен и Дункан/Уиллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вехнельт/Зандкаулен и для Дункан/Уиллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-584766-sharp-agabigun-nikolas-david-ionel-prognoz-specialista-27-10-22/