Прогноз на бой Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) — Сафар Ахмадов (Каз) 28-го октября

«Ибрагим Абдулмеджидов (Рос)» – «Сафар Ахмадов (Каз)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го октября должен состояться бой Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) — Сафар Ахмадов (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 21:30 по московскому времени Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ибрагим Абдулмеджидов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) — Сафар Ахмадов (Каз):

победа Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Сафар Ахмадов (Каз) – 0

Прогноз на матч Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) – Сафар Ахмадов (Каз) Кикбоксинг, титульный бой, 28-го октября :

Так как Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сафар Ахмадов (Каз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сафар Ахмадов (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сафар Ахмадов (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сафар Ахмадов (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сафар Ахмадов (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Сафар Ахмадов (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Сафар Ахмадов (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сафар Ахмадов (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сафар Ахмадов (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сафар Ахмадов (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) – Сафар Ахмадов (Каз) 28.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и Сафар Ахмадов (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) легко справится с таким соперником, как Сафар Ахмадов (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) — Сафар Ахмадов (Каз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сафар Ахмадов (Каз).

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос)

Хотя Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сафар Ахмадов (Каз)

На сегодняшний день Сафар Ахмадов (Каз) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сафар Ахмадов (Каз) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сафар Ахмадов (Каз) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сафар Ахмадов (Каз) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) — Сафар Ахмадов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 28-го октября

В этом поединке Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Сафар Ахмадов (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ибрагим Абдулмеджидов (Рос) будет намного сильнее, чем Сафар Ахмадов (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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