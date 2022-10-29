Прогноз на бой Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра) 29 октября

«Николо Солли (Ита)» – «Бурама Камара (Фра)». 29.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Николо Солли (Ита) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 29-го октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра):

победа Николо Солли (Ита) – 0, ничья – 0, победа Бурама Камара (Фра) – 0

Прогноз на матч Николо Солли (Ита) – Бурама Камара (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го октября :

Букмекерские конторы на бой Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Николо Солли (Ита) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Николо Солли (Ита) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Николо Солли (Ита) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Николо Солли (Ита) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Николо Солли (Ита) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Бурама Камара (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бурама Камара (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бурама Камара (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бурама Камара (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бурама Камара (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Николо Солли (Ита) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Николо Солли (Ита) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Николо Солли (Ита) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Николо Солли (Ита) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Николо Солли (Ита) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Бурама Камара (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бурама Камара (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бурама Камара (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бурама Камара (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бурама Камара (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бурама Камара (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бурама Камара (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Николо Солли (Ита) – Бурама Камара (Фра) 29.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Николо Солли (Ита) и Бурама Камара (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Николо Солли (Ита) и Бурама Камара (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Николо Солли (Ита) и Бурама Камара (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Николо Солли (Ита) и Бурама Камара (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Николо Солли (Ита) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бурама Камара (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Николо Солли (Ита)

Николо Солли (Ита) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Николо Солли (Ита) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Николо Солли (Ита) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Николо Солли (Ита) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Николо Солли (Ита) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Бурама Камара (Фра)

На сегодняшний день Бурама Камара (Фра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бурама Камара (Фра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бурама Камара (Фра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бурама Камара (Фра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Николо Солли (Ита) — Бурама Камара (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го октября

В этом поединке Николо Солли (Ита) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Бурама Камара (Фра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Николо Солли (Ита) и Бурама Камара (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Николо Солли (Ита) выиграет с помощью нокаута.

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