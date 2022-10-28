Прогноз на бой Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс) 29-го октября 2022 года

«Джесси Армстронг (Авс)» – «Крис Драммонд (Авс)». 29.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джесси Армстронг (Авс) проведет 29-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Крис Драммонд (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 08:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 08:00 по московскому времени Джесси Армстронг (Авс) и Крис Драммонд (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джесси Армстронг (Авс) и Крис Драммонд (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джесси Армстронг (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс):

победа Джесси Армстронг (Авс) – 0, ничья – 0, победа Крис Драммонд (Авс) – 0

Прогноз на матч Джесси Армстронг (Авс) – Крис Драммонд (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го октября :

Букмекерские конторы на бой Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Джесси Армстронг (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джесси Армстронг (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джесси Армстронг (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джесси Армстронг (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джесси Армстронг (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джесси Армстронг (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джесси Армстронг (Авс) может и не устоять на ногах.

Крис Драммонд (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Крис Драммонд (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Крис Драммонд (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Крис Драммонд (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Крис Драммонд (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Джесси Армстронг (Авс) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джесси Армстронг (Авс) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джесси Армстронг (Авс) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джесси Армстронг (Авс) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джесси Армстронг (Авс) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джесси Армстронг (Авс) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Крис Драммонд (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Крис Драммонд (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Крис Драммонд (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Крис Драммонд (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джесси Армстронг (Авс) – Крис Драммонд (Авс) 29.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Джесси Армстронг (Авс) и Крис Драммонд (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джесси Армстронг (Авс) и Крис Драммонд (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джесси Армстронг (Авс) и Крис Драммонд (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джесси Армстронг (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Крис Драммонд (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джесси Армстронг (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Джесси Армстронг (Авс) в данный момент сильнее, нежели Крис Драммонд (Авс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джесси Армстронг (Авс)

Джесси Армстронг (Авс) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джесси Армстронг (Авс) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джесси Армстронг (Авс) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джесси Армстронг (Авс) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джесси Армстронг (Авс) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Крис Драммонд (Авс)

На данный момент Крис Драммонд (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Крис Драммонд (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Крис Драммонд (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Крис Драммонд (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Крис Драммонд (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джесси Армстронг (Авс) — Крис Драммонд (Авс) собираются ставить на то, что сильнее будет Джесси Армстронг (Авс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Джесси Армстронг (Авс) сейчас находится на пике формы, так что Крис Драммонд (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джесси Армстронг (Авс).

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