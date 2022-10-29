Прогноз Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова (29-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.10.22)

29-го октября 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гумуля/Дои , а противостоять в этом поединке будет Большова-Задойнова/Машарова.



Так как Гумуля/Дои в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Большова-Задойнова/Машарова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29-го октября 2022 года. Но, доказать обратное Гумуля/Дои все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Гумуля/Дои выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Большова-Задойнова/Машарова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 29-го октября 2022 года. Гумуля/Дои не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гумуля/Дои

Болельщики ожидали, что на этом турнире Гумуля/Дои продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Гумуля/Дои в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Гумуля/Дои сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Гумуля/Дои немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Большова-Задойнова/Машарова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Большова-Задойнова/Машарова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Большова-Задойнова/Машарова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Большова-Задойнова/Машарова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Большова-Задойнова/Машарова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Большова-Задойнова/Машарова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Большова-Задойнова/Машарова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Большова-Задойнова/Машарова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Большова-Задойнова/Машарова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.10.22)

Гумуля/Дои

Несмотря на внушительный возраст, Гумуля/Дои демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гумуля/Дои гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гумуля/Дои обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гумуля/Дои снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гумуля/Дои может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Большова-Задойнова/Машарова

На этом турнире Большова-Задойнова/Машарова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Большова-Задойнова/Машарова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Большова-Задойнова/Машарова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Большова-Задойнова/Машарова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Большова-Задойнова/Машарова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Большова-Задойнова/Машарова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова: в ожидании «эйсов»

Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гумуля/Дои имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Большова-Задойнова/Машарова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гумуля/Дои. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Большова-Задойнова/Машарова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гумуля/Дои довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Большова-Задойнова/Машарова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гумуля/Дои.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гумуля/Дои — Большова-Задойнова/Машарова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гумуля/Дои и Большова-Задойнова/Машарова.



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