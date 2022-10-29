Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА. Прогноз, ставки на матч(29.10.22)

Прогноз Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА (29-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА 29-го октября 2022 года

29-го октября 2022 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Сао Жозе дос Кампос примет соперника по национальному первенству УНИФАКИСА.



В 23:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Сао Жозе дос Кампос – УНИФАКИСА, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 29-го октября 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба УНИФАКИСА.



Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос проводит на своей площадке, и 29-го октября 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба УНИФАКИСА. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сао Жозе дос Кампос, а один раз сильнее были игроки БК УНИФАКИСА.

Сао Жозе дос Кампос

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Сао Жозе дос Кампос отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



УНИФАКИСА

В межсезонье руководство баскетбольного клуба УНИФАКИСА потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб УНИФАКИСА сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб УНИФАКИСА не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Сао Жозе дос Кампос» — «УНИФАКИСА»: прогноз автора

На 29-го октября 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 23:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба УНИФАКИСА удалось одержать победу у себя дома.



Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА. Прогноз, ставки на матч(29.10.22)

Сао Жозе дос Кампос

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УНИФАКИСА

Два года назад баскетбольный клуб УНИФАКИСА доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб УНИФАКИСА играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА пройдет 29-го октября 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сао Жозе дос Кампос играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УНИФАКИСА полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УНИФАКИСА может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УНИФАКИСА выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сао Жозе дос Кампос — УНИФАКИСА. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба УНИФАКИСА сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб УНИФАКИСА идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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