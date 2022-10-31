Прогноз Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу (01 ноября), ставки и коэффициенты

Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу. Прогноз, ставки на матч (01.11.22)

01-го ноября 2022 года в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лусия Ллинарес Доминго , а противостоять в этом поединке будет Элеонора Баглоу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01-го ноября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лусия Ллинарес Доминго, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го ноября 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:30 по Москве, пока не начался поединок. Лусия Ллинарес Доминго и Элеонора Баглоу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Лусия Ллинарес Доминго

Лусия Ллинарес Доминго отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лусия Ллинарес Доминго проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лусия Ллинарес Доминго проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лусия Ллинарес Доминго играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лусия Ллинарес Доминго больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Элеонора Баглоу

Элеонора Баглоу имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Элеонора Баглоу уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Элеонора Баглоу умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Элеонора Баглоу обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Элеонора Баглоу проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу

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Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу. Прогноз, ставки на матч(01.11.22)

Лусия Ллинарес Доминго

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лусия Ллинарес Доминго, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лусия Ллинарес Доминго уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лусия Ллинарес Доминго старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лусия Ллинарес Доминго, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лусия Ллинарес Доминго не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лусия Ллинарес Доминго все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лусия Ллинарес Доминго точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Элеонора Баглоу

Выступать в зале Элеонора Баглоу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Элеонора Баглоу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Элеонора Баглоу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Элеонора Баглоу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Элеонора Баглоу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Элеонора Баглоу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лусия Ллинарес Доминго и Элеонора Баглоу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лусия Ллинарес Доминго и Элеонора Баглоу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лусия Ллинарес Доминго, и Элеонора Баглоу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу: порядок побьёт класс

Лусия Ллинарес Доминго и Элеонора Баглоу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лусия Ллинарес Доминго имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Элеонора Баглоу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лусия Ллинарес Доминго. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Элеонора Баглоу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лусия Ллинарес Доминго довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Элеонора Баглоу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лусия Ллинарес Доминго.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лусия Ллинарес Доминго — Элеонора Баглоу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лусия Ллинарес Доминго и Элеонора Баглоу.



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