Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис. Прогноз, ставки на матч(02.11.22)

Прогноз Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис (02-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис (02 ноября), ставки и коэффициенты

02 ноября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вундерлих/Павленко , а противостоять в этом поединке будет Дункан/Уиллис.



В 15:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 02 ноября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис запланирован организаторами турнира на 02 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Вундерлих/Павленко имеет три победы при одном поражении.

Вундерлих/Павленко

В этом сезоне Вундерлих/Павленко показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вундерлих/Павленко сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вундерлих/Павленко еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вундерлих/Павленко обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вундерлих/Павленко играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вундерлих/Павленко любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Дункан/Уиллис

На этом турнире Дункан/Уиллис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Дункан/Уиллис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Дункан/Уиллис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Дункан/Уиллис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Дункан/Уиллис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Дункан/Уиллис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис. Прогноз, ставки на матч(02.11.22)

Вундерлих/Павленко

В этом сезоне Вундерлих/Павленко демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вундерлих/Павленко уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вундерлих/Павленко любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вундерлих/Павленко часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вундерлих/Павленко умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Дункан/Уиллис

Выступать в зале Дункан/Уиллис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дункан/Уиллис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дункан/Уиллис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дункан/Уиллис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дункан/Уиллис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дункан/Уиллис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вундерлих/Павленко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дункан/Уиллис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вундерлих/Павленко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дункан/Уиллис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вундерлих/Павленко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вундерлих/Павленко — Дункан/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вундерлих/Павленко и Дункан/Уиллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вундерлих/Павленко и для Дункан/Уиллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-617489-prognoz-na-match-ural-university-ural-academy-02-11-22/