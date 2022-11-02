Прогноз на бой Мэхди Бэн Лакдар (Фра) — Ксавьер Седрас (ЮАР) 04-го ноября 2022 года

«Мэхди Бэн Лакдар (Фра)» – «Ксавьер Седрас (ЮАР)». 04.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го ноября должен состояться бой Мэхди Бэн Лакдар (Фра) — Ксавьер Седрас (ЮАР), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Мэхди Бэн Лакдар (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ксавьер Седрас (ЮАР), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэхди Бэн Лакдар (Фра) — Ксавьер Седрас (ЮАР):

победа Мэхди Бэн Лакдар (Фра) – 1.38, ничья – 55, победа Ксавьер Седрас (ЮАР) – 3.008

Прогноз на матч Мэхди Бэн Лакдар (Фра) – Ксавьер Седрас (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го ноября :

Так как Мэхди Бэн Лакдар (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.38. В то же время Ксавьер Седрас (ЮАР) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.008.

История личных встреч

На данный момент Мэхди Бэн Лакдар (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мэхди Бэн Лакдар (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мэхди Бэн Лакдар (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мэхди Бэн Лакдар (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Ксавьер Седрас (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ксавьер Седрас (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ксавьер Седрас (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ксавьер Седрас (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ксавьер Седрас (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Мэхди Бэн Лакдар (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мэхди Бэн Лакдар (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мэхди Бэн Лакдар (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мэхди Бэн Лакдар (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мэхди Бэн Лакдар (Фра) валится с ног. К тому же, Мэхди Бэн Лакдар (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мэхди Бэн Лакдар (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Ксавьер Седрас (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ксавьер Седрас (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ксавьер Седрас (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ксавьер Седрас (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ксавьер Седрас (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мэхди Бэн Лакдар (Фра) – Ксавьер Седрас (ЮАР) 04.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Мэхди Бэн Лакдар (Фра) — Ксавьер Седрас (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ксавьер Седрас (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мэхди Бэн Лакдар (Фра)

Хотя Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мэхди Бэн Лакдар (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мэхди Бэн Лакдар (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мэхди Бэн Лакдар (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мэхди Бэн Лакдар (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ксавьер Седрас (ЮАР)

В данный момент Ксавьер Седрас (ЮАР) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ксавьер Седрас (ЮАР) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ксавьер Седрас (ЮАР) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ксавьер Седрас (ЮАР) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мэхди Бэн Лакдар (Фра) — Ксавьер Седрас (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го ноября

В настоящее время Мэхди Бэн Лакдар (Фра) и Ксавьер Седрас (ЮАР) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мэхди Бэн Лакдар (Фра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Мэхди Бэн Лакдар (Фра) легко справится с таким соперником, как Ксавьер Седрас (ЮАР). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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