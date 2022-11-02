Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) (03-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) 03 ноября

03 ноября в 04:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (Dzojo) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero).



03 ноября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Финикс Санз (Dzojo) – Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero), который начнется в 04:25 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Финикс Санз (Dzojo) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) проводит на своей площадке, и 03 ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:25 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Финикс Санз (Dzojo), а один раз сильнее были игроки БК Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero).

Финикс Санз (Dzojo)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Финикс Санз (Dzojo) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Финикс Санз (Dzojo) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Финикс Санз (Dzojo) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero)

Президент баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA, Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero), несмотря на то, что он должен пройти только 03 ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:25 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) (03 ноября), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (Dzojo)

Сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Финикс Санз (Dzojo) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03 ноября сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:25 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Финикс Санз (Dzojo) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero): в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (Dzojo) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Финикс Санз (Dzojo) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Финикс Санз (Dzojo) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Финикс Санз (Dzojo) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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