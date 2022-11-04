Прогноз на бой Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос) 04.11.2022

«Юсуф Раисов (Рос)» – «Эдуард Вартанян (Рос)». 04.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юсуф Раисов (Рос) проведет 04-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эдуард Вартанян (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 04-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос):

победа Юсуф Раисов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Эдуард Вартанян (Рос) – 0

Прогноз на матч Юсуф Раисов (Рос) – Эдуард Вартанян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Юсуф Раисов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Юсуф Раисов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Юсуф Раисов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Юсуф Раисов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Юсуф Раисов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эдуард Вартанян (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдуард Вартанян (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдуард Вартанян (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдуард Вартанян (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдуард Вартанян (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Юсуф Раисов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Юсуф Раисов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Юсуф Раисов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Юсуф Раисов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Юсуф Раисов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Эдуард Вартанян (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эдуард Вартанян (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эдуард Вартанян (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эдуард Вартанян (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эдуард Вартанян (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эдуард Вартанян (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эдуард Вартанян (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Юсуф Раисов (Рос) – Эдуард Вартанян (Рос) 04.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юсуф Раисов (Рос) и Эдуард Вартанян (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Юсуф Раисов (Рос) и Эдуард Вартанян (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Юсуф Раисов (Рос) и Эдуард Вартанян (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Юсуф Раисов (Рос) и Эдуард Вартанян (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдуард Вартанян (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эдуард Вартанян (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юсуф Раисов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Юсуф Раисов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Юсуф Раисов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Юсуф Раисов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Юсуф Раисов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Юсуф Раисов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эдуард Вартанян (Рос)

Эдуард Вартанян (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эдуард Вартанян (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эдуард Вартанян (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эдуард Вартанян (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эдуард Вартанян (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Юсуф Раисов (Рос) — Эдуард Вартанян (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Юсуф Раисов (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Юсуф Раисов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Эдуард Вартанян (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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