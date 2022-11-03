Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма (04 ноября), ставки и коэффициенты

Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма (04-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

04-го ноября 2022 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливер Кроуфорд , а противостоять в этом поединке будет Сиддхартх Вишвакарма.



Буквально несколько дней назад Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма играли свои матчи, а теперь уже 04-го ноября 2022 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 09:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Оливер Кроуфорд имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го ноября 2022 года откроет его противостояние Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:00 по МСК, то есть до начала игры. Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сиддхартх Вишвакарма может гордиться семью победами, а вот Оливер Кроуфорд имеет только пять выигранных встреч.

Оливер Кроуфорд

Оливер Кроуфорд, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Оливер Кроуфорд может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Оливер Кроуфорд входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Оливер Кроуфорд еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Оливер Кроуфорд сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Сиддхартх Вишвакарма

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сиддхартх Вишвакарма на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сиддхартх Вишвакарма демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сиддхартх Вишвакарма имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сиддхартх Вишвакарма намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сиддхартх Вишвакарма не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сиддхартх Вишвакарма будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сиддхартх Вишвакарма и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сиддхартх Вишвакарма умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма 04-го ноября 2022 года

Оливер Кроуфорд

Оливер Кроуфорд не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Оливер Кроуфорд любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Оливер Кроуфорд умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Оливер Кроуфорд не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Оливер Кроуфорд умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Сиддхартх Вишвакарма

Выступать в зале Сиддхартх Вишвакарма не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Сиддхартх Вишвакарма старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Сиддхартх Вишвакарма принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Сиддхартх Вишвакарма демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Сиддхартх Вишвакарма даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Сиддхартх Вишвакарма хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Оливер Кроуфорд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сиддхартх Вишвакарма хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Оливер Кроуфорд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сиддхартх Вишвакарма умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Оливер Кроуфорд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сиддхартх Вишвакарма вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Оливер Кроуфорд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливер Кроуфорд — Сиддхартх Вишвакарма. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Оливер Кроуфорд и Сиддхартх Вишвакарма сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Оливер Кроуфорд, и Сиддхартх Вишвакарма будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-618235-prognozy-i-stavki-na-match-huan-manuel-cerundolo-yan-choinski-03-11-22/