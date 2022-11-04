Прогноз на бой Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) 05.11.2022

«Акиб Фиаз (Вел)» – «Диего Вальтьерра де Пабло (Исп)». 05.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) на 05.11.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:30.

До 05.11.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп). Это будет продолжаться вплоть до 18:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп):

победа Акиб Фиаз (Вел) – 1.02, ничья – 34, победа Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) – 18

Прогноз на матч Акиб Фиаз (Вел) – Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) Бои, титульный бой, 05.11.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Акиб Фиаз (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.02. А котировка на то, что Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) будет сильнее повысилась до 18.

История личных встреч

В профессиональной карьере Акиб Фиаз (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Акиб Фиаз (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Акиб Фиаз (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Акиб Фиаз (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Акиб Фиаз (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Акиб Фиаз (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Акиб Фиаз (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Акиб Фиаз (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Акиб Фиаз (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Акиб Фиаз (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Акиб Фиаз (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Акиб Фиаз (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Акиб Фиаз (Вел) – Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) 05.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Акиб Фиаз (Вел) будет намного сильнее, чем Диего Вальтьерра де Пабло (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Диего Вальтьерра де Пабло (Исп).

Акиб Фиаз (Вел)

Как бы Акиб Фиаз (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Акиб Фиаз (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Акиб Фиаз (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Акиб Фиаз (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Акиб Фиаз (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Диего Вальтьерра де Пабло (Исп)

На сегодняшний день Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Диего Вальтьерра де Пабло (Исп) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Акиб Фиаз (Вел) — Диего Вальтьерра де Пабло (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.11.2022

Так как Акиб Фиаз (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Диего Вальтьерра де Пабло (Исп).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Акиб Фиаз (Вел) и Диего Вальтьерра де Пабло (Исп), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Акиб Фиаз (Вел) выиграет бой.

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