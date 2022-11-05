Прогноз на бой Макс Суске (Гер) — Патрик Фиала (Чех) 05-го ноября

«Макс Суске (Гер)» – «Патрик Фиала (Чех)». 05.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Макс Суске (Гер) проведет 05-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Патрик Фиала (Чех). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Макс Суске (Гер) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Патрик Фиала (Чех), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макс Суске (Гер) — Патрик Фиала (Чех):

победа Макс Суске (Гер) – 0, ничья – 0, победа Патрик Фиала (Чех) – 0

Прогноз на матч Макс Суске (Гер) – Патрик Фиала (Чех) Бои, титульный бой, 05-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Макс Суске (Гер) станет победителем боя. Если выиграет Патрик Фиала (Чех), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Макс Суске (Гер) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Макс Суске (Гер) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Макс Суске (Гер) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Макс Суске (Гер) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Патрик Фиала (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Патрик Фиала (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Патрик Фиала (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Патрик Фиала (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Патрик Фиала (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Макс Суске (Гер) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Макс Суске (Гер) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Макс Суске (Гер) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Макс Суске (Гер) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Макс Суске (Гер) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Макс Суске (Гер) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Патрик Фиала (Чех) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Патрик Фиала (Чех) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Патрик Фиала (Чех) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Патрик Фиала (Чех) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Патрик Фиала (Чех) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Патрик Фиала (Чех) должен задуматься о своей обороне.

Макс Суске (Гер) – Патрик Фиала (Чех) 05.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Макс Суске (Гер) выиграет бой.

На чемпионский бой Макс Суске (Гер) — Патрик Фиала (Чех) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Патрик Фиала (Чех), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Макс Суске (Гер)

В своей профессиональной карьере Макс Суске (Гер) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Макс Суске (Гер) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Макс Суске (Гер) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Макс Суске (Гер) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Макс Суске (Гер) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Патрик Фиала (Чех)

В данный момент Патрик Фиала (Чех) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Патрик Фиала (Чех) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Патрик Фиала (Чех) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Патрик Фиала (Чех) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Макс Суске (Гер) — Патрик Фиала (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 05-го ноября

Так как Макс Суске (Гер) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Патрик Фиала (Чех).

Статистика и личные встречи

Так как Макс Суске (Гер) и Патрик Фиала (Чех) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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