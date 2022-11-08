Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.11.22)

Прогноз Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен) (08.11.2022), ставки и коэффициенты

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен) (08-го ноября), ставки и коэффициенты

08-го ноября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Кугэрз (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) очень любят матчи против БК Хьюстон Кугэрз (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 08-го ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) одержали три легкие победы.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) и Хьюстон Кугэрз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 08-го ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Хьюстон Кугэрз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Хьюстон Кугэрз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Хьюстон Кугэрз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

WNCAA, Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) собираются 08-го ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Хьюстон Кугэрз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 02:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.11.22)

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен)

В последние годы Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хьюстон Кугэрз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08-го ноября, и в его рамках состоится поединок Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) — Хьюстон Кугэрз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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