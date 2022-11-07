Прогноз Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен) (08 ноября), ставки и коэффициенты

Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч (08.11.22)

08.11.2022 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Коста-Рики, в котором на своей площадке местный клуб Эредия Асохеба (жен) примет соперника по национальному первенству Консалтантс Иглз (жен).



Баскетболисты клубов Эредия Асохеба (жен) и Консалтантс Иглз (жен) в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 08.11.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Эредия Асохеба (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Эредия Асохеба (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен):

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Эредия Асохеба (жен) и Консалтантс Иглз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 08.11.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Консалтантс Иглз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Эредия Асохеба (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Эредия Асохеба (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Эредия Асохеба (жен) нет более травмированных игроков основы.



Консалтантс Иглз (жен)

Президент баскетбольного клуба Консалтантс Иглз (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Консалтантс Иглз (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Вплоть до 08.11.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен). А так как начало встречи в 04:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч(08.11.22)

Эредия Асохеба (жен)

В последние годы Эредия Асохеба (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эредия Асохеба (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Консалтантс Иглз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 08.11.2022 сыграет матч против БК Консалтантс Иглз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эредия Асохеба (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эредия Асохеба (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эредия Асохеба (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эредия Асохеба (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Консалтантс Иглз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Консалтантс Иглз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эредия Асохеба (жен) — Консалтантс Иглз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Эредия Асохеба (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Эредия Асохеба (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Эредия Асохеба (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Консалтантс Иглз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Консалтантс Иглз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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