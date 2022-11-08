Прогноз Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия (08-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия. Прогноз, ставки на матч (08.11.22)

08-го ноября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аватанео/Сверчинская , а противостоять в этом поединке будет Кавелли/Моккия.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия можно будет вплоть до 15:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08-го ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08-го ноября откроет его противостояние Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кавелли/Моккия может гордиться семью победами, а вот Аватанео/Сверчинская имеет только пять выигранных встреч.

Аватанео/Сверчинская

По непонятным причинам Аватанео/Сверчинская в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Аватанео/Сверчинская теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Аватанео/Сверчинская занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Аватанео/Сверчинская играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Аватанео/Сверчинская имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Кавелли/Моккия

На этом турнире Кавелли/Моккия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кавелли/Моккия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кавелли/Моккия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кавелли/Моккия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кавелли/Моккия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кавелли/Моккия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия (08-го ноября), ставки и коэффициенты

Аватанео/Сверчинская

Несмотря на внушительный возраст, Аватанео/Сверчинская демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аватанео/Сверчинская гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аватанео/Сверчинская обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аватанео/Сверчинская снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аватанео/Сверчинская может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кавелли/Моккия

Этот сезон Кавелли/Моккия проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кавелли/Моккия снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кавелли/Моккия слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кавелли/Моккия допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кавелли/Моккия относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кавелли/Моккия проводит второй или третий матч. А вот Аватанео/Сверчинская как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Аватанео/Сверчинская, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Аватанео/Сверчинская без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Аватанео/Сверчинская вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аватанео/Сверчинская — Кавелли/Моккия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аватанео/Сверчинская и Кавелли/Моккия. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аватанео/Сверчинская и для Кавелли/Моккия, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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