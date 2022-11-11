Прогноз на бой Расул Чехантаев (Рос) — Эрднь Убушиев (Рос) 11.11.2022

«Расул Чехантаев (Рос)» – «Эрднь Убушиев (Рос)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Расул Чехантаев (Рос) проведет 11-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эрднь Убушиев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 11-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Расул Чехантаев (Рос) — Эрднь Убушиев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 18:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Расул Чехантаев (Рос) — Эрднь Убушиев (Рос):

победа Расул Чехантаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Эрднь Убушиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Расул Чехантаев (Рос) – Эрднь Убушиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го ноября :

Так как Расул Чехантаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эрднь Убушиев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Расул Чехантаев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Расул Чехантаев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Расул Чехантаев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Расул Чехантаев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Расул Чехантаев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Расул Чехантаев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Эрднь Убушиев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эрднь Убушиев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эрднь Убушиев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эрднь Убушиев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эрднь Убушиев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Расул Чехантаев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Расул Чехантаев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Расул Чехантаев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Расул Чехантаев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эрднь Убушиев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эрднь Убушиев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эрднь Убушиев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эрднь Убушиев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эрднь Убушиев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Расул Чехантаев (Рос) – Эрднь Убушиев (Рос) 11.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Расул Чехантаев (Рос) и Эрднь Убушиев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Расул Чехантаев (Рос) и Эрднь Убушиев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Расул Чехантаев (Рос) и Эрднь Убушиев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Расул Чехантаев (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Расул Чехантаев (Рос) и Эрднь Убушиев (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эрднь Убушиев (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Расул Чехантаев (Рос)

Хотя Расул Чехантаев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Расул Чехантаев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Расул Чехантаев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Расул Чехантаев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Расул Чехантаев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Эрднь Убушиев (Рос)

На сегодняшний день Эрднь Убушиев (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эрднь Убушиев (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эрднь Убушиев (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эрднь Убушиев (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Расул Чехантаев (Рос) — Эрднь Убушиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Расул Чехантаев (Рос) — Эрднь Убушиев (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Расул Чехантаев (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Расул Чехантаев (Рос) легко справится с таким соперником, как Эрднь Убушиев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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