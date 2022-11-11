Прогноз на бой Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос) 11-го ноября 2022 года

«Али Хайбулаев (Рос)» – «Артур Генжеев (Рос)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос) на 11 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Али Хайбулаев (Рос) и Артур Генжеев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:30.

До 11 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 18:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос):

победа Али Хайбулаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Артур Генжеев (Рос) – 0

Прогноз на матч Али Хайбулаев (Рос) – Артур Генжеев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Али Хайбулаев (Рос) не очень выгодно, а вот Артур Генжеев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Али Хайбулаев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Али Хайбулаев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Али Хайбулаев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Али Хайбулаев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Али Хайбулаев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Али Хайбулаев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Артур Генжеев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Артур Генжеев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Артур Генжеев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Артур Генжеев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Артур Генжеев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Али Хайбулаев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Али Хайбулаев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Али Хайбулаев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Али Хайбулаев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Али Хайбулаев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Али Хайбулаев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Артур Генжеев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Артур Генжеев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Артур Генжеев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Артур Генжеев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Артур Генжеев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Артур Генжеев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Артур Генжеев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Али Хайбулаев (Рос) – Артур Генжеев (Рос) 11.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Али Хайбулаев (Рос) и Артур Генжеев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Али Хайбулаев (Рос) и Артур Генжеев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Али Хайбулаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Артур Генжеев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Али Хайбулаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Артур Генжеев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Артур Генжеев (Рос).

Али Хайбулаев (Рос)

На самом деле Али Хайбулаев (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Али Хайбулаев (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Али Хайбулаев (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Али Хайбулаев (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Али Хайбулаев (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Артур Генжеев (Рос)

В данный момент Артур Генжеев (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Артур Генжеев (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Артур Генжеев (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Артур Генжеев (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Али Хайбулаев (Рос) — Артур Генжеев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 ноября

Несмотря на то, что Али Хайбулаев (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Артур Генжеев (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Али Хайбулаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Артур Генжеев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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