Прогноз на бой Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос) 11-го ноября

«Роман Силагадзе (Рос)» – «Магомед Абдусаламов (Рос)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роман Силагадзе (Рос) проведет 11 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Магомед Абдусаламов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос) пройдет 11 ноября, и можно не сомневаться, что в 20:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Роман Силагадзе (Рос) имеет две победы нокаутом, а Магомед Абдусаламов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос):

победа Роман Силагадзе (Рос) – 0, ничья – 0, победа Магомед Абдусаламов (Рос) – 0

Прогноз на матч Роман Силагадзе (Рос) – Магомед Абдусаламов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 ноября :

Так как Роман Силагадзе (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Магомед Абдусаламов (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Роман Силагадзе (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Роман Силагадзе (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Роман Силагадзе (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Роман Силагадзе (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Роман Силагадзе (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Роман Силагадзе (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Магомед Абдусаламов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Магомед Абдусаламов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Магомед Абдусаламов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Магомед Абдусаламов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Магомед Абдусаламов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Роман Силагадзе (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Роман Силагадзе (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Роман Силагадзе (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Роман Силагадзе (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Магомед Абдусаламов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Магомед Абдусаламов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Магомед Абдусаламов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Магомед Абдусаламов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Магомед Абдусаламов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Магомед Абдусаламов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Магомед Абдусаламов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Роман Силагадзе (Рос) – Магомед Абдусаламов (Рос) 11.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Роман Силагадзе (Рос) и Магомед Абдусаламов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роман Силагадзе (Рос) и Магомед Абдусаламов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Роман Силагадзе (Рос) и Магомед Абдусаламов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Роман Силагадзе (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Магомед Абдусаламов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Роман Силагадзе (Рос) легко справится с таким соперником, как Магомед Абдусаламов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Магомед Абдусаламов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Роман Силагадзе (Рос)

На самом деле Роман Силагадзе (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Роман Силагадзе (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Роман Силагадзе (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Роман Силагадзе (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Роман Силагадзе (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Магомед Абдусаламов (Рос)

Прошлый бой Магомед Абдусаламов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Магомед Абдусаламов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Магомед Абдусаламов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Магомед Абдусаламов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Роман Силагадзе (Рос) — Магомед Абдусаламов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Роман Силагадзе (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Роман Силагадзе (Рос) легко справится с таким соперником, как Магомед Абдусаламов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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