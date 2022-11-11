Прогноз на бой Дэвид Адели (Вел) — Элвис Гарсия (Мек) 11.11.2022

«Дэвид Адели (Вел)» – «Элвис Гарсия (Мек)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дэвид Адели (Вел) проведет 11.11.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Элвис Гарсия (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дэвид Адели (Вел) — Элвис Гарсия (Мек) пройдет 11.11.2022, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дэвид Адели (Вел) имеет две победы нокаутом, а Элвис Гарсия (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэвид Адели (Вел) — Элвис Гарсия (Мек):

победа Дэвид Адели (Вел) – 1.032, ничья – 37, победа Элвис Гарсия (Мек) – 13

Прогноз на матч Дэвид Адели (Вел) – Элвис Гарсия (Мек) Бои, титульный бой, 11.11.2022 :

По коэффициенту 1.032 ставить на то, что выиграет Дэвид Адели (Вел) не очень выгодно, а вот Элвис Гарсия (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 13.

История личных встреч

Дэвид Адели (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дэвид Адели (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дэвид Адели (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дэвид Адели (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дэвид Адели (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дэвид Адели (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дэвид Адели (Вел) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Элвис Гарсия (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элвис Гарсия (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элвис Гарсия (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элвис Гарсия (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элвис Гарсия (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Дэвид Адели (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дэвид Адели (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дэвид Адели (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дэвид Адели (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Элвис Гарсия (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Элвис Гарсия (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Элвис Гарсия (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Элвис Гарсия (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Элвис Гарсия (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дэвид Адели (Вел) – Элвис Гарсия (Мек) 11.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дэвид Адели (Вел) и Элвис Гарсия (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэвид Адели (Вел) и Элвис Гарсия (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэвид Адели (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Элвис Гарсия (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Дэвид Адели (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Элвис Гарсия (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Дэвид Адели (Вел).

Титульный бой Дэвид Адели (Вел) — Элвис Гарсия (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Элвис Гарсия (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дэвид Адели (Вел)

Несмотря на то, что Дэвид Адели (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Дэвид Адели (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Дэвид Адели (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Дэвид Адели (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Элвис Гарсия (Мек)

На данный момент Элвис Гарсия (Мек) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Элвис Гарсия (Мек) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Элвис Гарсия (Мек) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Элвис Гарсия (Мек) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Элвис Гарсия (Мек) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Дэвид Адели (Вел) — Элвис Гарсия (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.11.2022

Вряд ли Дэвид Адели (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Элвис Гарсия (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Дэвид Адели (Вел) и Элвис Гарсия (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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