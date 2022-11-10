Прогноз на бой Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам) 11 ноября

«Джахонгир Расулов (Узб)» – «Бенхард Бернард (Нам)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го ноября 2022 года состоится интересный поединок Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11-го ноября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам):

победа Джахонгир Расулов (Узб) – 1.02, ничья – 35, победа Бенхард Бернард (Нам) – 15

Прогноз на матч Джахонгир Расулов (Узб) – Бенхард Бернард (Нам) Бои, титульный бой, 11-го ноября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.02 и 15.

История личных встреч

В свои 32 года Джахонгир Расулов (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джахонгир Расулов (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джахонгир Расулов (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джахонгир Расулов (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джахонгир Расулов (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Бенхард Бернард (Нам) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Бенхард Бернард (Нам) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Бенхард Бернард (Нам), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Бенхард Бернард (Нам) должен быть в хорошей физической форме. Бенхард Бернард (Нам) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джахонгир Расулов (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джахонгир Расулов (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джахонгир Расулов (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джахонгир Расулов (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джахонгир Расулов (Узб) валится с ног. К тому же, Джахонгир Расулов (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джахонгир Расулов (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Бенхард Бернард (Нам) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бенхард Бернард (Нам) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бенхард Бернард (Нам) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бенхард Бернард (Нам) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бенхард Бернард (Нам) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джахонгир Расулов (Узб) – Бенхард Бернард (Нам) 11.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джахонгир Расулов (Узб) и Бенхард Бернард (Нам) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джахонгир Расулов (Узб) и Бенхард Бернард (Нам). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джахонгир Расулов (Узб) и Бенхард Бернард (Нам) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джахонгир Расулов (Узб) и Бенхард Бернард (Нам) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джахонгир Расулов (Узб) и Бенхард Бернард (Нам), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джахонгир Расулов (Узб) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бенхард Бернард (Нам), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джахонгир Расулов (Узб)

В своей профессиональной карьере Джахонгир Расулов (Узб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джахонгир Расулов (Узб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джахонгир Расулов (Узб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джахонгир Расулов (Узб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джахонгир Расулов (Узб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Бенхард Бернард (Нам)

В своей карьере Бенхард Бернард (Нам) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бенхард Бернард (Нам) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бенхард Бернард (Нам) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бенхард Бернард (Нам) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го ноября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам) собираются ставить на то, что сильнее будет Джахонгир Расулов (Узб), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джахонгир Расулов (Узб) — Бенхард Бернард (Нам) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джахонгир Расулов (Узб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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