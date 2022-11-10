Прогноз Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен) (11.11.2022), ставки и коэффициенты

Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (11.11.22)

11-го ноября 2022 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бэйлор Бэарс (жен) примет соперника по национальному первенству Инкарнате Ворд (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Бэйлор Бэарс (жен) и Инкарнате Ворд (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 11-го ноября 2022 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.



Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Инкарнате Ворд (жен). Данный поединок будет сыгран 11-го ноября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Инкарнате Ворд (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Бэйлор Бэарс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бэйлор Бэарс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Инкарнате Ворд (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Инкарнате Ворд (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен), который организаторы собираются провести 11-го ноября 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен).



Прогноз и ставка на матч Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен) 11-го ноября 2022 года

Бэйлор Бэарс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бэйлор Бэарс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Инкарнате Ворд (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11-го ноября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен): гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Инкарнате Ворд (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бэйлор Бэарс (жен) — Инкарнате Ворд (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бэйлор Бэарс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бэйлор Бэарс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бэйлор Бэарс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Инкарнате Ворд (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Инкарнате Ворд (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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