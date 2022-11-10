Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс (11 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс 11.11.2022

11.11.2022 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз примет соперника по национальному первенству Пампанга Гиант Лантернс.



11.11.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Нуэва-Эсиха Кэпиталз – Пампанга Гиант Лантернс, который начнется в 13:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс, запланированное на 11.11.2022. Поставить на матч можно будет до 13:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пампанга Гиант Лантернс была еще пять лет назад.

Нуэва-Эсиха Кэпиталз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Нуэва-Эсиха Кэпиталз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Пампанга Гиант Лантернс

Уже три недели баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пампанга Гиант Лантернс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс

Баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 11.11.2022. На этот раз соперником хозяев будет Пампанга Гиант Лантернс, так что в 13:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс (11.11.2022), ставки и коэффициенты

Нуэва-Эсиха Кэпиталз

В этом сезоне баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Пампанга Гиант Лантернс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пампанга Гиант Лантернс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11.11.2022 сыграет матч против БК Пампанга Гиант Лантернс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нуэва-Эсиха Кэпиталз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пампанга Гиант Лантернс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Пампанга Гиант Лантернс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Пампанга Гиант Лантернс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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