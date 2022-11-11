Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.22)

Прогноз Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен) (11-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен) (11-го ноября), ставки и коэффициенты

11-го ноября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Казахстана, в котором на своей площадке местный клуб Иртыш (жен) примет соперника по национальному первенству Астана Тайгерс КазАТУ (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Иртыш (жен) и Астана Тайгерс КазАТУ (жен). Оно пройдет 11-го ноября, так что можно не сомневаться, что в 15:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен) состоится 11-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 15:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Иртыш (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Иртыш (жен)

Летом баскетбольный клуб Иртыш (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Иртыш (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Астана Тайгерс КазАТУ (жен)

Президент баскетбольного клуба Астана Тайгерс КазАТУ (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Астана Тайгерс КазАТУ (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 11-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 15:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Иртыш (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Астана Тайгерс КазАТУ (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.22)

Иртыш (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Иртыш (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Иртыш (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Иртыш (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Иртыш (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Астана Тайгерс КазАТУ (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Астана Тайгерс КазАТУ (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Иртыш (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11-го ноября сыграет матч против БК Астана Тайгерс КазАТУ (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 15:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Иртыш (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Иртыш (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Иртыш (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Иртыш (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Иртыш (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Астана Тайгерс КазАТУ (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иртыш (жен) — Астана Тайгерс КазАТУ (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Иртыш (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Иртыш (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Иртыш (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Астана Тайгерс КазАТУ (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Астана Тайгерс КазАТУ (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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