Прогноз КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) (11 ноября), ставки и коэффициенты

КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Португалии (11.11.22)

11-го ноября 2022 года в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Португалии, в котором на своей площадке местный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) примет соперника по национальному первенству Оливаис Коимбра (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов КДЕ Франсиско Франко (жен) и Оливаис Коимбра (жен). Оно пройдет 11-го ноября 2022 года, так что можно не сомневаться, что в 23:45 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) намерены 11-го ноября 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Оливаис Коимбра (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 23:45 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

КДЕ Франсиско Франко (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК КДЕ Франсиско Франко (жен) нет более травмированных игроков основы.



Оливаис Коимбра (жен)

Президент баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Оливаис Коимбра (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Португалии, КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен), запланированного на 11-го ноября 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь КДЕ Франсиско Франко (жен) и Оливаис Коимбра (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба КДЕ Франсиско Франко (жен).



КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен). Прогноз, ставки на матч(11.11.22)

КДЕ Франсиско Франко (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК КДЕ Франсиско Франко (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Оливаис Коимбра (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Оливаис Коимбра (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) пройдет 11-го ноября 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:45 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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