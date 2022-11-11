Прогноз на бой Салахдине Парнассе (Фра) — Себастьян Раевский (Пол) 13.11.2022

«Салахдине Парнассе (Фра)» – «Себастьян Раевский (Пол)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Салахдине Парнассе (Фра) проведет 13.11.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Себастьян Раевский (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 13.11.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Салахдине Парнассе (Фра) — Себастьян Раевский (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салахдине Парнассе (Фра) — Себастьян Раевский (Пол):

победа Салахдине Парнассе (Фра) – 0, ничья – 0, победа Себастьян Раевский (Пол) – 0

Прогноз на матч Салахдине Парнассе (Фра) – Себастьян Раевский (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.11.2022 :

Так как Салахдине Парнассе (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Себастьян Раевский (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Салахдине Парнассе (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Салахдине Парнассе (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Салахдине Парнассе (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Салахдине Парнассе (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Салахдине Парнассе (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Салахдине Парнассе (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Себастьян Раевский (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Себастьян Раевский (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Себастьян Раевский (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Себастьян Раевский (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Себастьян Раевский (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Салахдине Парнассе (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Салахдине Парнассе (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Салахдине Парнассе (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Салахдине Парнассе (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Салахдине Парнассе (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Салахдине Парнассе (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Себастьян Раевский (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Себастьян Раевский (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Себастьян Раевский (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Себастьян Раевский (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Себастьян Раевский (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Салахдине Парнассе (Фра) – Себастьян Раевский (Пол) 13.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Салахдине Парнассе (Фра) и Себастьян Раевский (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Салахдине Парнассе (Фра) и Себастьян Раевский (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Салахдине Парнассе (Фра) и Себастьян Раевский (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Салахдине Парнассе (Фра) и Себастьян Раевский (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Салахдине Парнассе (Фра) будет намного сильнее, чем Себастьян Раевский (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Салахдине Парнассе (Фра) в данный момент сильнее, нежели Себастьян Раевский (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Салахдине Парнассе (Фра)

Хотя Салахдине Парнассе (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Салахдине Парнассе (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Салахдине Парнассе (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Салахдине Парнассе (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Салахдине Парнассе (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Себастьян Раевский (Пол)

В данный момент Себастьян Раевский (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Себастьян Раевский (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Себастьян Раевский (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Себастьян Раевский (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Салахдине Парнассе (Фра) — Себастьян Раевский (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.11.2022

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Салахдине Парнассе (Фра) — Себастьян Раевский (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Салахдине Парнассе (Фра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Салахдине Парнассе (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Себастьян Раевский (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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