Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. Прогноз, ставки на матч(16.11.22)

Прогноз Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (16.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес 16-го ноября

16-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Осиан Додин , а противостоять в этом поединке будет Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес.



Осиан Додин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го ноября откроет его противостояние Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес может гордиться семью победами, а вот Осиан Додин имеет только пять выигранных встреч.

Осиан Додин

В этом сезоне Осиан Додин показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Осиан Додин сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Осиан Додин еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Осиан Додин обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Осиан Додин играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Осиан Додин любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес

Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. Прогноз, ставки на матч(16.11.22)

Осиан Додин

На данный момент Осиан Додин занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Осиан Додин снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Осиан Додин не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Осиан Додин не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес

На этом турнире Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес: порядок побьёт класс

Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Осиан Додин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Осиан Додин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Осиан Додин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Осиан Додин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Осиан Додин — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Осиан Додин и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Осиан Додин, и Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-624174-segodnya-match-kanny-zhen-vandevr-le-nansi-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-16-11-22/