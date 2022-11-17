Прогноз Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс (17.11.2022), ставки и коэффициенты

Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.11.22)

17 ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вочел/Голдхофф , а противостоять в этом поединке будет Карпико/Стеарнс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс можно будет вплоть до 19:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 17 ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс:

Вочел/Голдхофф имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Карпико/Стеарнс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вочел/Голдхофф имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вочел/Голдхофф

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вочел/Голдхофф находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вочел/Голдхофф является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вочел/Голдхофф умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вочел/Голдхофф обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вочел/Голдхофф может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Карпико/Стеарнс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Карпико/Стеарнсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Карпико/Стеарнс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Карпико/Стеарнс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Карпико/Стеарнс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Карпико/Стеарнс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.22)

Вочел/Голдхофф

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вочел/Голдхофф выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вочел/Голдхофф всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вочел/Голдхофф уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вочел/Голдхофф занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вочел/Голдхофф больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вочел/Голдхофф имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Карпико/Стеарнс

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Карпико/Стеарнс все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Карпико/Стеарнс сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Карпико/Стеарнс все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Карпико/Стеарнс предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вочел/Голдхофф имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Карпико/Стеарнс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вочел/Голдхофф превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Карпико/Стеарнс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вочел/Голдхофф гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вочел/Голдхофф — Карпико/Стеарнс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вочел/Голдхофф и Карпико/Стеарнс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-624609-suduva-mantinga-kretinga-prognoz-specialista-17-11-22/