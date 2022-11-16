Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар. Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Прогноз Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар (17-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар 17-го ноября

17-го ноября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Недунчезиян/Шрирам Баладжи , а противостоять в этом поединке будет Валтон/Чандрасекар.



Так как теннисный поединок Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар пройдет уже 17-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи на тот момент намного сильнее, нежели Валтон/Чандрасекар.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар:

Теннисный поединок Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар запланирован организаторами турнира на 17-го ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Недунчезиян/Шрирам Баладжи имеет три победы при одном поражении.

Недунчезиян/Шрирам Баладжи

Болельщики ожидали, что на этом турнире Недунчезиян/Шрирам Баладжи продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Недунчезиян/Шрирам Баладжи в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Недунчезиян/Шрирам Баладжи немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Валтон/Чандрасекар

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Валтон/Чандрасекар на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Валтон/Чандрасекар демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Валтон/Чандрасекар имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Валтон/Чандрасекар намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Валтон/Чандрасекар не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Валтон/Чандрасекар будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Валтон/Чандрасекар и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Валтон/Чандрасекар умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Недунчезиян/Шрирам Баладжи» — «Валтон/Чандрасекар»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар. Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Недунчезиян/Шрирам Баладжи

На данный момент Недунчезиян/Шрирам Баладжи занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Недунчезиян/Шрирам Баладжи снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Недунчезиян/Шрирам Баладжи не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Недунчезиян/Шрирам Баладжи не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Валтон/Чандрасекар

Валтон/Чандрасекар лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Валтон/Чандрасекар играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Валтон/Чандрасекар начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Валтон/Чандрасекар выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Валтон/Чандрасекар сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Валтон/Чандрасекар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Валтон/Чандрасекар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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