Прогноз на бой Лиам Нолан (Вел) — Эдди Абасоло (США) 19-го ноября

«Лиам Нолан (Вел)» – «Эдди Абасоло (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19 ноября состоится интересный поединок Лиам Нолан (Вел) — Эдди Абасоло (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Лиам Нолан (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эдди Абасоло (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиам Нолан (Вел) — Эдди Абасоло (США):

победа Лиам Нолан (Вел) – 0, ничья – 0, победа Эдди Абасоло (США) – 0

Прогноз на матч Лиам Нолан (Вел) – Эдди Абасоло (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Лиам Нолан (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эдди Абасоло (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Лиам Нолан (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лиам Нолан (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лиам Нолан (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лиам Нолан (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эдди Абасоло (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эдди Абасоло (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эдди Абасоло (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эдди Абасоло (США) должен быть в хорошей физической форме. Эдди Абасоло (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Лиам Нолан (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лиам Нолан (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лиам Нолан (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лиам Нолан (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эдди Абасоло (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эдди Абасоло (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эдди Абасоло (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эдди Абасоло (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эдди Абасоло (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лиам Нолан (Вел) – Эдди Абасоло (США) 19.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лиам Нолан (Вел) легко справится с таким соперником, как Эдди Абасоло (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эдди Абасоло (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лиам Нолан (Вел)

Лиам Нолан (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Лиам Нолан (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Лиам Нолан (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Лиам Нолан (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Лиам Нолан (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Эдди Абасоло (США)

В своей карьере Эдди Абасоло (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Эдди Абасоло (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Эдди Абасоло (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Эдди Абасоло (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Лиам Нолан (Вел) — Эдди Абасоло (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лиам Нолан (Вел) — Эдди Абасоло (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лиам Нолан (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лиам Нолан (Вел) и Эдди Абасоло (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лиам Нолан (Вел) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat2-624832-prognoz-na-match-abduraimovakanya-shramkovayamrihova-ot-eksperta-17-11-22/

http://rockaluga.ru/cat4-843704-germaniya-tsl-ispaniya-tsl-prognoz-specialista-na-futbol-17-11-22/