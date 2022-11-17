Прогноз на бой Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США) 19-го ноября 2022 года

«Райан Лейнингер (США)» – «Джереми Картрайт (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Райан Лейнингер (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США) пройдет 19-го ноября, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Райан Лейнингер (США) имеет две победы нокаутом, а Джереми Картрайт (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США):

победа Райан Лейнингер (США) – 0, ничья – 0, победа Джереми Картрайт (США) – 0

Прогноз на матч Райан Лейнингер (США) – Джереми Картрайт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Райан Лейнингер (США) не очень выгодно, а вот Джереми Картрайт (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Райан Лейнингер (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Райан Лейнингер (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Райан Лейнингер (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Райан Лейнингер (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джереми Картрайт (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джереми Картрайт (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джереми Картрайт (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джереми Картрайт (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джереми Картрайт (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Райан Лейнингер (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Райан Лейнингер (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Райан Лейнингер (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Райан Лейнингер (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Райан Лейнингер (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Райан Лейнингер (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джереми Картрайт (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джереми Картрайт (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джереми Картрайт (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джереми Картрайт (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джереми Картрайт (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джереми Картрайт (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джереми Картрайт (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Райан Лейнингер (США) – Джереми Картрайт (США) 19.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Райан Лейнингер (США) и Джереми Картрайт (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Райан Лейнингер (США) и Джереми Картрайт (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Райан Лейнингер (США) и Джереми Картрайт (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Райан Лейнингер (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джереми Картрайт (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Райан Лейнингер (США) сейчас находится на пике формы, так что Джереми Картрайт (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Райан Лейнингер (США).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джереми Картрайт (США).

Райан Лейнингер (США)

Так как Райан Лейнингер (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Райан Лейнингер (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Райан Лейнингер (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Райан Лейнингер (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джереми Картрайт (США)

Джереми Картрайт (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джереми Картрайт (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джереми Картрайт (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джереми Картрайт (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джереми Картрайт (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Райан Лейнингер (США) — Джереми Картрайт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября

В этом поединке Райан Лейнингер (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джереми Картрайт (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Райан Лейнингер (США) является очевидным фаворитом, ведь Джереми Картрайт (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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