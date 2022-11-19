Прогноз на бой Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США) 19-го ноября

«Аскар Аскар (США)» – «Рики Фурар (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19.11.2022 должен состояться бой Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 19.11.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США). Это будет продолжаться вплоть до 06:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США):

победа Аскар Аскар (США) – 1.388, ничья – 66, победа Рики Фурар (США) – 3.02

Прогноз на матч Аскар Аскар (США) – Рики Фурар (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.11.2022 :

Так как Аскар Аскар (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.388. В то же время Рики Фурар (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.02.

История личных встреч

На данный момент Аскар Аскар (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Аскар Аскар (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Аскар Аскар (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Аскар Аскар (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Рики Фурар (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рики Фурар (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рики Фурар (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рики Фурар (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рики Фурар (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Аскар Аскар (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Аскар Аскар (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Аскар Аскар (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Аскар Аскар (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Аскар Аскар (США) валится с ног. К тому же, Аскар Аскар (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Аскар Аскар (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Рики Фурар (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рики Фурар (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рики Фурар (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рики Фурар (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рики Фурар (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аскар Аскар (США) – Рики Фурар (США) 19.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Аскар Аскар (США) является очевидным фаворитом, ведь Рики Фурар (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рики Фурар (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Аскар Аскар (США)

В своей профессиональной карьере Аскар Аскар (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Аскар Аскар (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Аскар Аскар (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Аскар Аскар (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Аскар Аскар (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рики Фурар (США)

Последний раз Рики Фурар (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рики Фурар (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рики Фурар (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рики Фурар (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рики Фурар (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рики Фурар (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.11.2022

В настоящее время Аскар Аскар (США) и Рики Фурар (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Аскар Аскар (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Аскар Аскар (США) — Рики Фурар (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рики Фурар (США) выиграет нокаутом.

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