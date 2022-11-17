Прогноз на бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) 19-го ноября 2022 года

«Сергей Лубкович (Рос)» – «Сагадат Рахманкул (Каз)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) на 19-го ноября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сергей Лубкович (Рос) и Сагадат Рахманкул (Каз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:00.

Стало известно, что именно 19-го ноября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз). По Москве начало данного поединка будет в 15:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз):

победа Сергей Лубкович (Рос) – 1.14, ничья – 15, победа Сагадат Рахманкул (Каз) – 7.5

Прогноз на матч Сергей Лубкович (Рос) – Сагадат Рахманкул (Каз) Бои, титульный бой, 19-го ноября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.14 и 7.5.

История личных встреч

Сергей Лубкович (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сергей Лубкович (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сергей Лубкович (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сергей Лубкович (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сергей Лубкович (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сергей Лубкович (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сергей Лубкович (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сагадат Рахманкул (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сагадат Рахманкул (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сагадат Рахманкул (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сагадат Рахманкул (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сагадат Рахманкул (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Сергей Лубкович (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сергей Лубкович (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сергей Лубкович (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сергей Лубкович (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Сагадат Рахманкул (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сагадат Рахманкул (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сагадат Рахманкул (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сагадат Рахманкул (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сагадат Рахманкул (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сагадат Рахманкул (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сагадат Рахманкул (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сергей Лубкович (Рос) – Сагадат Рахманкул (Каз) 19.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сергей Лубкович (Рос) и Сагадат Рахманкул (Каз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сергей Лубкович (Рос) и Сагадат Рахманкул (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сергей Лубкович (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Сергей Лубкович (Рос) в данный момент сильнее, нежели Сагадат Рахманкул (Каз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сергей Лубкович (Рос)

Сергей Лубкович (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Сергей Лубкович (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Сергей Лубкович (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Сергей Лубкович (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Сергей Лубкович (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сагадат Рахманкул (Каз)

Сейчас Сагадат Рахманкул (Каз) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сагадат Рахманкул (Каз) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сагадат Рахманкул (Каз) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сагадат Рахманкул (Каз) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сагадат Рахманкул (Каз) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз). Прогноз и ставки на матч. Бои 19-го ноября 2022 года

На титульный бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сергей Лубкович (Рос) — Сагадат Рахманкул (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сагадат Рахманкул (Каз) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat1-625201-stavki-na-match-olimpiko-la-banda-la-yunion-de-formosa-prognoz-na-basketbol-ot-19-11-22/

http://rockaluga.ru/cat2-843817-prognozy-i-stavki-na-match-samut-sakon-siti-nonthaburi-yunayted-18-11-22/