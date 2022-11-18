Прогноз Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз (18-го ноября), ставки и коэффициенты

Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (18.11.22)

18-го ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вайк Форест Демон Диконс примет соперника по национальному первенству Ла Салле Эксплорерз.



В 22:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Вайк Форест Демон Диконс и Ла Салле Эксплорерз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 18-го ноября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Вайк Форест Демон Диконс и Ла Салле Эксплорерз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 18-го ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Ла Салле Эксплорерз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Вайк Форест Демон Диконс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Вайк Форест Демон Диконс

Сейчас баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Вайк Форест Демон Диконс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Ла Салле Эксплорерз

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Ла Салле Эксплорерз сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз, несмотря на то, что он должен пройти только 18-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз. Прогноз, ставки на матч(18.11.22)

Вайк Форест Демон Диконс

В этом сезоне баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Ла Салле Эксплорерз

Два года назад баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 18-го ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Ла Салле Эксплорерз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вайк Форест Демон Диконс — Ла Салле Эксплорерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Ла Салле Эксплорерз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Ла Салле Эксплорерз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Ла Салле Эксплорерз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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