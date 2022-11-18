Прогноз на бой Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз) 18.11.2022

«Владимир Рудак (Рос)» – «Исламбек Бактыбек (Кгз)». 18.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18.11.2022 состоится интересный поединок Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз) пройдет 18.11.2022, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Владимир Рудак (Рос) имеет две победы нокаутом, а Исламбек Бактыбек (Кгз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз):

победа Владимир Рудак (Рос) – 1.72, ничья – 50, победа Исламбек Бактыбек (Кгз) – 2.08

Прогноз на матч Владимир Рудак (Рос) – Исламбек Бактыбек (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.11.2022 :

Букмекерские конторы на бой Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.72 и 2.08.

История личных встреч

На профессиональном ринге Владимир Рудак (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Владимир Рудак (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Владимир Рудак (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Владимир Рудак (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Владимир Рудак (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Исламбек Бактыбек (Кгз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Исламбек Бактыбек (Кгз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Исламбек Бактыбек (Кгз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Исламбек Бактыбек (Кгз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Исламбек Бактыбек (Кгз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Владимир Рудак (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Владимир Рудак (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Владимир Рудак (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Владимир Рудак (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Владимир Рудак (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Владимир Рудак (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Исламбек Бактыбек (Кгз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Исламбек Бактыбек (Кгз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Исламбек Бактыбек (Кгз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Исламбек Бактыбек (Кгз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Исламбек Бактыбек (Кгз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Исламбек Бактыбек (Кгз) должен задуматься о своей обороне.

Владимир Рудак (Рос) – Исламбек Бактыбек (Кгз) 18.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Владимир Рудак (Рос) и Исламбек Бактыбек (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Владимир Рудак (Рос) и Исламбек Бактыбек (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Владимир Рудак (Рос) и Исламбек Бактыбек (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Владимир Рудак (Рос) и Исламбек Бактыбек (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Владимир Рудак (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Исламбек Бактыбек (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Владимир Рудак (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Владимир Рудак (Рос) в данный момент сильнее, нежели Исламбек Бактыбек (Кгз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Владимир Рудак (Рос)

Владимир Рудак (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Владимир Рудак (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Владимир Рудак (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Владимир Рудак (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Владимир Рудак (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Исламбек Бактыбек (Кгз)

Прошлый бой Исламбек Бактыбек (Кгз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Исламбек Бактыбек (Кгз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Исламбек Бактыбек (Кгз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Исламбек Бактыбек (Кгз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Владимир Рудак (Рос) — Исламбек Бактыбек (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.11.2022

В настоящее время Владимир Рудак (Рос) и Исламбек Бактыбек (Кгз) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Владимир Рудак (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Владимир Рудак (Рос) легко справится с таким соперником, как Исламбек Бактыбек (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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