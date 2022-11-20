Прогноз Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс (22-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс. Прогноз, ставки на матч (22.11.22)

22-го ноября в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Миннесота Голдэн Гоферс примет соперника по национальному первенству Калифорния Баптист Лансерс.



Баскетболисты клубов Миннесота Голдэн Гоферс и Калифорния Баптист Лансерс в 06:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Миннесота Голдэн Гоферс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Миннесота Голдэн Гоферс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Миннесота Голдэн Гоферс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Калифорния Баптист Лансерс. Данный поединок будет сыгран 22-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 06:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Калифорния Баптист Лансерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Миннесота Голдэн Гоферс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Миннесота Голдэн Гоферс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Миннесота Голдэн Гоферс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Миннесота Голдэн Гоферс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Калифорния Баптист Лансерс

Уже три недели баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Калифорния Баптист Лансерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NCAA, Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс, запланированного на 22-го ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Миннесота Голдэн Гоферс и Калифорния Баптист Лансерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Миннесота Голдэн Гоферс.



Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.11.22)

Миннесота Голдэн Гоферс

В последние годы Миннесота Голдэн Гоферс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Миннесота Голдэн Гоферс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Калифорния Баптист Лансерс

Два года назад баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 22-го ноября, и в его рамках состоится поединок Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Миннесота Голдэн Гоферс — Калифорния Баптист Лансерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Миннесота Голдэн Гоферс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миннесота Голдэн Гоферс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миннесота Голдэн Гоферс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миннесота Голдэн Гоферс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Калифорния Баптист Лансерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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Долгое время баскетбольный клуб Миннесота Голдэн Гоферс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Миннесота Голдэн Гоферс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Миннесота Голдэн Гоферс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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