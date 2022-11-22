Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон. Прогноз, ставки на матч(22.11.22)

Прогноз Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон (22.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон 22-го ноября 2022 года

22-го ноября 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арнабольди/Феррари , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Стивенсон.



Судья теннисного матча Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 22-го ноября 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Арнабольди/Феррари имеет четыре победы, то Ваншелбоим/Стивенсон может похвастаться лишь двумя победами.



Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го ноября 2022 года откроет его противостояние Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ваншелбоим/Стивенсон может гордиться семью победами, а вот Арнабольди/Феррари имеет только пять выигранных встреч.

Арнабольди/Феррари

Пока Арнабольди/Феррари не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Арнабольди/Феррари находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Арнабольди/Феррари будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Арнабольди/Феррари довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ваншелбоим/Стивенсон

На этом турнире Ваншелбоим/Стивенсон выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ваншелбоим/Стивенсон снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ваншелбоим/Стивенсон чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ваншелбоим/Стивенсон уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ваншелбоим/Стивенсон зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон впервые будут встречаться между собой. Если Арнабольди/Феррари уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ваншелбоим/Стивенсон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Арнабольди/Феррари демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Арнабольди/Феррари – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон. Прогноз, ставки на матч(22.11.22)

Арнабольди/Феррари

На данный момент Арнабольди/Феррари занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Арнабольди/Феррари снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Арнабольди/Феррари не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Арнабольди/Феррари не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ваншелбоим/Стивенсон

В этом сезоне Ваншелбоим/Стивенсон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ваншелбоим/Стивенсон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ваншелбоим/Стивенсон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ваншелбоим/Стивенсон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ваншелбоим/Стивенсон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Арнабольди/Феррари имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ваншелбоим/Стивенсон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Арнабольди/Феррари. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ваншелбоим/Стивенсон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Арнабольди/Феррари довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ваншелбоим/Стивенсон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Арнабольди/Феррари.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арнабольди/Феррари — Ваншелбоим/Стивенсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Арнабольди/Феррари и Ваншелбоим/Стивенсон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Арнабольди/Феррари, и Ваншелбоим/Стивенсон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-594419-prognoz-na-match-hebey-zhen-tyanczin-zhen-ot-eksperta-22-11-22/