Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао (22.11.2022), ставки и коэффициенты

Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао (22-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

22-го ноября 2022 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ариана Бартлетт , а противостоять в этом поединке будет Чиа Йи Цао.



Так как Ариана Бартлетт в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Чиа Йи Цао, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22-го ноября 2022 года. Но, доказать обратное Ариана Бартлетт все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао:

До 22-го ноября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:30 по МСК.

Ариана Бартлетт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ариана Бартлетт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ариана Бартлетт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ариана Бартлетт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ариана Бартлетт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ариана Бартлетт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Чиа Йи Цао

Чиа Йи Цао имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Чиа Йи Цао уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Чиа Йи Цао умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Чиа Йи Цао обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Чиа Йи Цао проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао 22-го ноября 2022 года

Ариана Бартлетт

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ариана Бартлетт выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ариана Бартлетт всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ариана Бартлетт уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ариана Бартлетт занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ариана Бартлетт больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ариана Бартлетт имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Чиа Йи Цао

На этом турнире Чиа Йи Цао играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чиа Йи Цао какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чиа Йи Цао уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чиа Йи Цао много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чиа Йи Цао сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чиа Йи Цао не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ариана Бартлетт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Чиа Йи Цао в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ариана Бартлетт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Чиа Йи Цао сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ариана Бартлетт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариана Бартлетт — Чиа Йи Цао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ариана Бартлетт и Чиа Йи Цао. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ариана Бартлетт и для Чиа Йи Цао, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-627333-stavki-na-match-haski-pro-zhen-lokomotiv-pro-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-23-11-22/