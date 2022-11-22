Прогноз Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан (22 ноября), ставки и коэффициенты

Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан. Прогноз, ставки на матч (22.11.22)

22 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванлангендонк/Ванхутте , а противостоять в этом поединке будет Бартлетт/Кхан.



22 ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ванлангендонк/Ванхутте может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан:

До 22 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Ванлангендонк/Ванхутте

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ванлангендонк/Ванхутте находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ванлангендонк/Ванхутте является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ванлангендонк/Ванхутте умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ванлангендонк/Ванхутте обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ванлангендонк/Ванхутте может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бартлетт/Кхан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бартлетт/Кхан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бартлетт/Кхан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бартлетт/Кхан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бартлетт/Кхан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бартлетт/Кхан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бартлетт/Кхан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бартлетт/Кхан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бартлетт/Кхан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан 22 ноября

Ванлангендонк/Ванхутте

В этом сезоне Ванлангендонк/Ванхутте демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ванлангендонк/Ванхутте уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ванлангендонк/Ванхутте любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ванлангендонк/Ванхутте часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ванлангендонк/Ванхутте умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бартлетт/Кхан

Этот сезон Бартлетт/Кхан проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бартлетт/Кхан снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бартлетт/Кхан слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бартлетт/Кхан допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан: снова ждем результативной игры

Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванлангендонк/Ванхутте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бартлетт/Кхан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванлангендонк/Ванхутте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бартлетт/Кхан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванлангендонк/Ванхутте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бартлетт/Кхан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванлангендонк/Ванхутте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванлангендонк/Ванхутте — Бартлетт/Кхан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ванлангендонк/Ванхутте и Бартлетт/Кхан, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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