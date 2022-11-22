Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.11.22)

Прогноз Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес (23-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес 23-го ноября 2022 года

23-го ноября 2022 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс примет соперника по национальному первенству Марист Ред Фоксес.



23-го ноября 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Мэриленд Истерн Шор Хокс – Марист Ред Фоксес, который начнется в 04:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс проводит на своей площадке, и 23-го ноября 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Марист Ред Фоксес. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс, а один раз сильнее были игроки БК Марист Ред Фоксес.

Мэриленд Истерн Шор Хокс

К данному поединку баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Мэриленд Истерн Шор Хокс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Марист Ред Фоксес

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Марист Ред Фоксес на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 23-го ноября 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес. А так как начало встречи в 04:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.11.22)

Мэриленд Истерн Шор Хокс

В последние годы Мэриленд Истерн Шор Хокс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Марист Ред Фоксес

После того, как баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23-го ноября 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэриленд Истерн Шор Хокс — Марист Ред Фоксес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мэриленд Истерн Шор Хокс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мэриленд Истерн Шор Хокс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Марист Ред Фоксес испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Марист Ред Фоксес хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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