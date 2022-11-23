Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз. Прогноз, ставки на матч(24.11.22)

Прогноз Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз (24.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз 24-го ноября 2022 года

24-го ноября 2022 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вандербильд Коммодорс примет соперника по национальному первенству Сейнт-Мэрис Гэлз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 24-го ноября 2022 года предстоит поединок против БК Сейнт-Мэрис Гэлз. По московскому времени начало игры будет в 08:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз:

Поклонники баскетбольного клуба Вандербильд Коммодорс намерены 24-го ноября 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сейнт-Мэрис Гэлз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 08:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Вандербильд Коммодорс

Пока баскетбольному клубу Вандербильд Коммодорс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Вандербильд Коммодорс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Сейнт-Мэрис Гэлз

Президент баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сейнт-Мэрис Гэлз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз, который организаторы собираются провести 24-го ноября 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 08:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс.



Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз. Прогноз, ставки на матч(24.11.22)

Вандербильд Коммодорс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вандербильд Коммодорс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вандербильд Коммодорс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сейнт-Мэрис Гэлз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сейнт-Мэрис Гэлз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го ноября 2022 года сыграет матч против БК Сейнт-Мэрис Гэлз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вандербильд Коммодорс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вандербильд Коммодорс — Сейнт-Мэрис Гэлз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Вандербильд Коммодорс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сейнт-Мэрис Гэлз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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