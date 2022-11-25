Прогноз на бой Жан Мишель Мбок (Кам) — Шамиль Гасанбеков (Рос) 25.11.2022

«Жан Мишель Мбок (Кам)» – «Шамиль Гасанбеков (Рос)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25 ноября состоится интересный поединок Жан Мишель Мбок (Кам) — Шамиль Гасанбеков (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 25 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Жан Мишель Мбок (Кам) — Шамиль Гасанбеков (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жан Мишель Мбок (Кам) — Шамиль Гасанбеков (Рос):

победа Жан Мишель Мбок (Кам) – 0, ничья – 0, победа Шамиль Гасанбеков (Рос) – 0

Прогноз на матч Жан Мишель Мбок (Кам) – Шамиль Гасанбеков (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 25 ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Жан Мишель Мбок (Кам) станет победителем боя. Если выиграет Шамиль Гасанбеков (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Жан Мишель Мбок (Кам) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Жан Мишель Мбок (Кам) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Жан Мишель Мбок (Кам) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Жан Мишель Мбок (Кам) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Жан Мишель Мбок (Кам) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Шамиль Гасанбеков (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Шамиль Гасанбеков (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Шамиль Гасанбеков (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Шамиль Гасанбеков (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Шамиль Гасанбеков (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Жан Мишель Мбок (Кам) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Жан Мишель Мбок (Кам) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Жан Мишель Мбок (Кам) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Жан Мишель Мбок (Кам) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Жан Мишель Мбок (Кам) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Жан Мишель Мбок (Кам) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Шамиль Гасанбеков (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Шамиль Гасанбеков (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Шамиль Гасанбеков (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Шамиль Гасанбеков (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Шамиль Гасанбеков (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Жан Мишель Мбок (Кам) – Шамиль Гасанбеков (Рос) 25.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Жан Мишель Мбок (Кам) легко справится с таким соперником, как Шамиль Гасанбеков (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Жан Мишель Мбок (Кам) в данный момент сильнее, нежели Шамиль Гасанбеков (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Жан Мишель Мбок (Кам)

В своей профессиональной карьере Жан Мишель Мбок (Кам) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Жан Мишель Мбок (Кам) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Жан Мишель Мбок (Кам) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Жан Мишель Мбок (Кам) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Жан Мишель Мбок (Кам) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Шамиль Гасанбеков (Рос)

Прошлый бой Шамиль Гасанбеков (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Шамиль Гасанбеков (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Шамиль Гасанбеков (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Шамиль Гасанбеков (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Жан Мишель Мбок (Кам) — Шамиль Гасанбеков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 25 ноября

В этом поединке Жан Мишель Мбок (Кам) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шамиль Гасанбеков (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жан Мишель Мбок (Кам) и Шамиль Гасанбеков (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жан Мишель Мбок (Кам) выиграет бой.

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