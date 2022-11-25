Прогноз на бой Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра) 25 ноября

«Дэвид Папот (Фра)» – «Билел Джкиту (Фра)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра) на 25-го ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дэвид Папот (Фра) и Билел Джкиту (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра) пройдет 25-го ноября, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дэвид Папот (Фра) имеет две победы нокаутом, а Билел Джкиту (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра):

победа Дэвид Папот (Фра) – 1.41, ничья – 17, победа Билел Джкиту (Фра) – 3.26

Прогноз на матч Дэвид Папот (Фра) – Билел Джкиту (Фра) Бои, титульный бой, 25-го ноября :

Ставки по коэффициенту 1.41 окажутся выигрышными, если Дэвид Папот (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Билел Джкиту (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.26.

История личных встреч

На данный момент Дэвид Папот (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дэвид Папот (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дэвид Папот (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дэвид Папот (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Билел Джкиту (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Билел Джкиту (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Билел Джкиту (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Билел Джкиту (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Билел Джкиту (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Дэвид Папот (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дэвид Папот (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дэвид Папот (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дэвид Папот (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дэвид Папот (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дэвид Папот (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Билел Джкиту (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Билел Джкиту (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Билел Джкиту (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Билел Джкиту (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Дэвид Папот (Фра) – Билел Джкиту (Фра) 25.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дэвид Папот (Фра) и Билел Джкиту (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэвид Папот (Фра) и Билел Джкиту (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэвид Папот (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Билел Джкиту (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Дэвид Папот (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Билел Джкиту (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Дэвид Папот (Фра) в данный момент сильнее, нежели Билел Джкиту (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дэвид Папот (Фра)

Хотя Дэвид Папот (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дэвид Папот (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дэвид Папот (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дэвид Папот (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дэвид Папот (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Билел Джкиту (Фра)

Прошлый бой Билел Джкиту (Фра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Билел Джкиту (Фра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Билел Джкиту (Фра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Билел Джкиту (Фра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го ноября

Несмотря на то, что Дэвид Папот (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Билел Джкиту (Фра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Дэвид Папот (Фра) — Билел Джкиту (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Дэвид Папот (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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