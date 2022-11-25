Прогноз на бой Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США) 27-го ноября 2022 года

«Фернандо Варгас младший (США)» – «Алехандро Мартинес (США)». 27.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Фернандо Варгас младший (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 27-го ноября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США):

победа Фернандо Варгас младший (США) – 1.01, ничья – 70, победа Алехандро Мартинес (США) – 29

Прогноз на матч Фернандо Варгас младший (США) – Алехандро Мартинес (США) Бои, титульный бой, 27-го ноября 2022 года :

Так как Фернандо Варгас младший (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.01. В то же время Алехандро Мартинес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 29.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фернандо Варгас младший (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фернандо Варгас младший (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фернандо Варгас младший (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фернандо Варгас младший (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фернандо Варгас младший (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фернандо Варгас младший (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Алехандро Мартинес (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алехандро Мартинес (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алехандро Мартинес (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алехандро Мартинес (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алехандро Мартинес (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Фернандо Варгас младший (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фернандо Варгас младший (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фернандо Варгас младший (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фернандо Варгас младший (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фернандо Варгас младший (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Алехандро Мартинес (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Алехандро Мартинес (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Алехандро Мартинес (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Алехандро Мартинес (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Алехандро Мартинес (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Фернандо Варгас младший (США) – Алехандро Мартинес (США) 27.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Фернандо Варгас младший (США) и Алехандро Мартинес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фернандо Варгас младший (США) и Алехандро Мартинес (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фернандо Варгас младший (США) и Алехандро Мартинес (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фернандо Варгас младший (США) и Алехандро Мартинес (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фернандо Варгас младший (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алехандро Мартинес (США).

Фернандо Варгас младший (США)

Несмотря на то, что Фернандо Варгас младший (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Фернандо Варгас младший (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Фернандо Варгас младший (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Фернандо Варгас младший (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Алехандро Мартинес (США)

На данный момент Алехандро Мартинес (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Алехандро Мартинес (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Алехандро Мартинес (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Алехандро Мартинес (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Алехандро Мартинес (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го ноября 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фернандо Варгас младший (США) — Алехандро Мартинес (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фернандо Варгас младший (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Фернандо Варгас младший (США) является очевидным фаворитом, ведь Алехандро Мартинес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat4-847154-stavki-na-match-rapid-ii-noyhofen-rid-ii-prognoz-na-futbol-ot-25-11-22/

http://evolvegame.ru/cat1-628736-lobos-de-bokas-chiriki-kaballos-de-kokle-prognoz-i-stavki-ot-professionala-26-11-22/