Прогноз ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс (26-го ноября), ставки и коэффициенты

ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Филиппин (26.11.22)

26-го ноября 2022 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ФЕУ Тамарауз примет соперника по национальному первенству УСТ Гроулин Тайгерс.



Главный тренер баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 26-го ноября 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать УСТ Гроулин Тайгерс. Игра, которая начнется в 08:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК УСТ Гроулин Тайгерс. Данный поединок будет сыгран 26-го ноября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 08:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ФЕУ Тамарауз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу ФЕУ Тамарауз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче ФЕУ Тамарауз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



УСТ Гроулин Тайгерс

Президент баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 26-го ноября 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс. А так как начало встречи в 08:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.22)

ФЕУ Тамарауз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ФЕУ Тамарауз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ФЕУ Тамарауз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

УСТ Гроулин Тайгерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф УСТ Гроулин Тайгерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го ноября 2022 года сыграет матч против БК УСТ Гроулин Тайгерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ФЕУ Тамарауз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ФЕУ Тамарауз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером УСТ Гроулин Тайгерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ФЕУ Тамарауз — УСТ Гроулин Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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