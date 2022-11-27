Прогноз Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс (29.11.2022), ставки и коэффициенты

Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (29.11.22)

29 ноября в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз примет соперника по национальному первенству Юго-Восточный Миссури Редхокс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 29 ноября предстоит поединок против БК Юго-Восточный Миссури Редхокс. По московскому времени начало игры будет в 04:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Висконсин Милуоки Пэнтерз и Юго-Восточный Миссури Редхокс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 29 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Висконсин Милуоки Пэнтерз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Висконсин Милуоки Пэнтерз

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Висконсин Милуоки Пэнтерз занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Юго-Восточный Миссури Редхокс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс

На 29 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс удалось одержать победу у себя дома.



Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс (29 ноября), ставки и коэффициенты

Висконсин Милуоки Пэнтерз

Сейчас баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Висконсин Милуоки Пэнтерз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Юго-Восточный Миссури Редхокс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Юго-Восточный Миссури Редхокс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс пройдет 29 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Висконсин Милуоки Пэнтерз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Милуоки Пэнтерз — Юго-Восточный Миссури Редхокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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