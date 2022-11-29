Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.22)

Прогноз Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) (29-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) 29.11.2022

29.11.2022 в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) примет соперника по национальному первенству УНК Эшвилл Буллдогз (жен).



Баскетболисты клубов Западная Каролина Катамонтс (жен) и УНК Эшвилл Буллдогз (жен) в 02:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 29.11.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Западная Каролина Катамонтс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Западная Каролина Катамонтс (жен) также является лидером по количеству побед.



Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) состоится 29.11.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Западная Каролина Катамонтс (жен)

Баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



УНК Эшвилл Буллдогз (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу УНК Эшвилл Буллдогз (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен)

На 29.11.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 02:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.22)

Западная Каролина Катамонтс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УНК Эшвилл Буллдогз (жен)

После того, как баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) пройдет 29.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западная Каролина Катамонтс (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Западная Каролина Катамонтс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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