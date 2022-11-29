Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.22)

Прогноз Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) (29.11.2022), ставки и коэффициенты

Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) (29-го ноября), ставки и коэффициенты

29-го ноября в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на своей площадке местный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) примет соперника по национальному первенству КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен).



Баскетбольный поединок Балонцесто Алькобендас (жен) – КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) пройдет в рамках престижного турнира 29-го ноября, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Балонцесто Алькобендас (жен).



Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) проводит на своей площадке, и 29-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Балонцесто Алькобендас (жен), а один раз сильнее были игроки БК КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен).

Балонцесто Алькобендас (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Балонцесто Алькобендас (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 29-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.22)

Балонцесто Алькобендас (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го ноября сыграет матч против БК КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Балонцесто Алькобендас (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Балонцесто Алькобендас (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Балонцесто Алькобендас (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Балонцесто Алькобендас (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Балонцесто Алькобендас (жен) — КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Балонцесто Алькобендас (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Балонцесто Алькобендас (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Балонцесто Алькобендас (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб КБ АЛ-Казерес Эстремадура (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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