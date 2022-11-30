Прогноз Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс (01 декабря), ставки и коэффициенты

Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (01.12.22)

01-го декабря 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эйр Форс Фальконс примет соперника по национальному первенству Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Эйр Форс Фальконс – Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс, запланированный на 01-го декабря 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 05:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс. Данный поединок будет сыгран 01-го декабря 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Эйр Форс Фальконс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Эйр Форс Фальконс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс

Президент баскетбольного клуба Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NCAA, Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс

На 01-го декабря 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс (01-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Эйр Форс Фальконс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Эйр Форс Фальконс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01-го декабря 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эйр Форс Фальконс — Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Арканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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